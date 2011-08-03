〔港报社评〕美误判经济病,增再衰退阴霾--经济日报8月3日

美国虽赶及在死线前提高债务上限,令市场松口气,但美股短暂反弹後又再挫,皆因经济数据显示美国再衰退风险上升.美国政坛误判经济,将精力耗损于削赤争论,迷途不知返,未来一年多美国经济不振将续拖累全球.患病而无药固然可怕,但更忌判错症、下错药,美国不幸两者皆是.美国上周五公布第二季国内生产总值(GDP)增长仅1.3%,远逊市场预期,第一季增长更由1.9%大幅下调至0.4%.被认为反映经济有劲复苏的去年第四季,亦由3.9%大幅调低至2.3%.此意味各界年初高唱的美国经济步入稳健复苏,连昙花一现也说不上,实际并不存在.美国经济展望亦差,前晚公布的领先指标即7月制造业ISM指数急挫至50.9,不但远逊预期,更贴近50此扩张与收缩的分界线.

显然美国当下最重要的经济难题,是复苏缺乏後劲,更可能陷再衰退,而非财赤.但美国政坛基于年初偏差甚大的初步数据,以为经济已脱险,加上共和党尤其极右茶党的意识形态主导,将时间与精力消耗于如何削赤,上演了债务上限闹剧.债务闹剧显示美国政治已高度意识形态化,除非经济明显陷于再衰退崖边,否则削赤仍续成政坛焦点,将令华府继续错失提振经济时机.更何况,削赤成为政策重心,华府非但没有子弹救经济,紧缩措施更会加重经济与就业压力.

讽刺的是,若经济脱不了困境,削赤措施只会加剧经济不振,令政府收入减少,福利救济等支出增加,赤字不减反增,削赤遥遥无期.正因如此,市场对储局最终要推第三轮量化宽松政策救经济的预期正上升,惟在通胀阴霾下,第三轮量宽金额恐怕有限,且首两轮量宽未能将经济带回健康增长轨道,第三轮更难寄厚望.此外,美国明年底举行总统选举,未来15个月一切议题将更政治化,既对救经济有害无益,政坛更可能将经济深陷泥淖的责任,推向国外特别是新兴市场,中国尤其可能首当其冲,此是国际社会对全球经济将受美国拖累以外,所必须警觉的危险趋向. (A03)