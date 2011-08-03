〔港报社评〕屋宇署入 房巡查,可以尽早消除隐患--明报8月3日

香港屋宇署历来第二次在警方配合下,破门进入两个 房查察.香港重视私有产权,这类破门入屋行动,应该尽量避免,按现行建筑物条例,屋宇署人员认为有需要,可在警方人员在场情况下,破门进入任何楼宇单位,以确定其安全.不过,基于尊重私有产权和私隐,屋宇署过去绝少援用这项权力,致使该署人员视察楼宇安全,仅靠外观目测,楼宇单位内的情况,并不知晓.随着 房出现,楼宇单位间隔被大幅度改动,屋宇署的外观视察模式,显然未能因应情况需要.即使屋宇署人员进入单位视察,也难保不发生什麽事故,但是若惨剧与改动有关,而屋宇署人员外观目测以外,再登堂入室实地视察,则及时发现隐患,勒令消除,防患于未然的机会肯定较大,或许就可以阻止惨剧发生.

房问题冰冻三尺,非一日之寒,即使港府立下决心,也需要一段长远时日,始能解决,况且未见港府宣示以“零 房”为目标,所以, 房的存在会是客观事实,只能靠港府加强执法和监管,尽量消除隐患而已.港府要尽快做3点工作.

(1)增加人手巡查,及早掌握全港 房情况,建立 房资料库,以加强监管.(2)尽快修例,把 房纳入小型工程监管制度,业主要雇用合格承建商施工,以消弭影响楼宇结构的塌楼炸弹危机.(3)修例使屋宇署可以向法庭申请手令,进入楼宇单位和 房视察,绕过目前寻求警方协助的繁琐程序,有法庭把关,相信在确保公共安全和维护私有产权之间,会找到适当平衡,以历来法庭在这方面的纪录,申请入屋被滥用的可能不大.(A04)