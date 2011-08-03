〔港报社评〕港人愤怒了还是快乐了?--星岛日报8月3日

今年七一游行人数是七年来最高,被视为民怨沸腾的温度计.与之大异其趣的是一项网上调查,显示香港人算是相当快乐.岭南大学公共政策研究中心今年6月进行网上问卷调查,有8,500多人填答问卷,得出的港人快乐指数是7.11.

调查机构按照年龄、教育程度、居住地区、家庭收入进行分类比较.要是按照这些细分结果拼图,得出的“样办”,是50岁以上、小学程度、家庭月入超过4万元的湾仔男居民最快乐.调查指出,教育程度只得小学者比大学毕业者快乐、居屋业主比其他私楼业主快乐,都是颇有趣的发现.

大部分小学程度人士和居屋业主的收入,应该比不上大学毕业的私楼业主.他们的快乐指数却较高,有人分析是当今大学生面对较大的职场压力,更大的可能,是不少教育程度低的人接受自己的条件局限,如居屋业主生活达到小康水平、安安稳稳,已感满足,即所谓”知足常乐”.目前的社会状况,相当程度满足了这类人士的基本要求.值得注意的是,无论任何组别,答称与家人一起用膳是 ”非常重要”者,都傲视其他选项,不少人经常与家人一起吃饭,显示港人非常重视家庭作为快乐之源.

通常对现况强烈不满者的声音会响亮得多,盖过了沉默的大多数.坊间不少民意调查,往往围绕着争议性较强的政策议题,少能平实反映市民对自己整体人生的满意程度和幸福感.市民对达致快乐的正面价值观取态,和对施政的部分不满,同样值得政府、教育和社会服务界参考,推行建立幸福社会的措施. (A04)