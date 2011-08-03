〔港报社评〕加强 房执法,更要标本兼治--文汇报8月3日

香港屋宇署联同警方进行特别行动,对2间 房破门入屋巡察,显示打击违规 房的决心.港府一方面让社会了解到署方执法权力的依据及需要,释除住户疑虑,另方面也要呼吁住户主动合作,减轻巡查时的阻力.然而,单靠巡查只能治标,要解决 房必须有全盘计划,既要修订现时的法例,加强对 房的安全标准的规管及执法,也要强制业主定期检验楼宇安全.同时,港府要做好 房住户的住屋配套,以免住户因为 房被取缔而无家可归.

根据“建筑物条例”第22条,建筑事务监督为了确定单位及住所的安全情况,可授权任何公职人员进入有关单位,如有需要时更可在警务人员在场下破门进入,任何人如阻碍获授权人士行使有关权力,即属犯法.因此,屋宇署强行进入 房单位执法有明确的法律依据,不应受到质疑.近年香港频频发生 房意外,凸显 房安全隐患已威胁市民安全,署方这次行动正体现出果断执法的决心.不少市民对于署方的权力未必了解,有市民可能担心有侵犯私隐之嫌.港府应向社会解释其执法的理由及法律依据,消除不必要误会.

房是不少基层市民寄居之处,不宜一刀切取缔,但为保障市民安全,港府实有必要对有即时危险的单位予以取缔,避免再发生塌楼惨剧.然而,港府假如只是取缔 房而没有相关配套,结果只会出现市民由一间危险 房搬到另一间 房的情况.港府须有一套安置措施,为有需要的居民提供临时住所,长远应兴建更多的公屋单位,让有需要的市民都能入住公屋, 房问题自然会迎刃而解. (A04)