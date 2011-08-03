〔表格〕太平洋航运中期净利按年跌94%,至300万美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月3日电---太平洋航运集团有限公司(2343.HK)周三公布,截至2011年6月30日为止六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(美元) 0.2 2.7
净利 3.0 51.9
营业额 610.2 616.5
中期股息(港元) 0.05 0.05
截止过户日期 8月18-19日
发放股息日期 8月29日
注:太平洋航运为环球乾散货轮营运商.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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