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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 16:42 BJT

〔表格〕太平洋航运中期净利按年跌94%,至300万美元

路透香港8月3日电---太平洋航运集团有限公司(2343.HK)周三公布,截至2011年6月30日为止六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.2 2.7

净利 3.0 51.9

营业额 610.2 616.5

中期股息(港元) 0.05 0.05

截止过户日期 8月18-19日

发放股息日期 8月29日

注:太平洋航运为环球乾散货轮营运商.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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