敬告客户:离岸人民币周年特辑--PDF版本****

离岸人民币市场的发展是当下最热门的财经话题之一.自中国人民银行与香港金管局签署经修订後的《香港人民币业务清算协议》已满一年,在解除了对个人和企业于不同帐户之间的人民币资金转拨限制後,离岸人民币市场呈现出前所未有的活力.