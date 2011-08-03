〔香港股市〕恒生指数收跌1.91%,创一个月来单日最深跌势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月3日电---香港股市周三爆量重挫,连续第二日收跌,美国周二公布更多疲软数据,加深全球经济成长疑虑.
恒生指数.HSI收挫1.91%,至21,992.72点,恒生国企指数.HSCE挫低2.21%,至12,007.1点.
沪综指.SSEC收报2,678.485点,跌0.774点,或0.03%.上一收盘低点为6月22日的2,649.32点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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