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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 16:21 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌1.91%,创一个月来单日最深跌势

路透香港8月3日电---香港股市周三爆量重挫,连续第二日收跌,美国周二公布更多疲软数据,加深全球经济成长疑虑.

恒生指数.HSI收挫1.91%,至21,992.72点,恒生国企指数.HSCE挫低2.21%,至12,007.1点.

沪综指.SSEC收报2,678.485点,跌0.774点,或0.03%.上一收盘低点为6月22日的2,649.32点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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