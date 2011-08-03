〔香港个股〕广州富力地产7月份合同销售额按月增19%,受惠新楼盘推出

路透香港8月3日电----中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周三公布,7月份的合同销售金额按月增加19%,因公司下半年起推出多个新楼盘.

公司的新闻稿称,7月份的合同销售额为30.35亿元人民币,期内合同销售面积为17.76万平方米,按月上升11%.

"随着下半年有多个新项目的推出,我们7月份取得了相对稳定的成交量."富力地产董事长助理陈志濠称.

他并说,虽然市场气氛欠佳,特别是二、三线城市受到调控措施的影响,但富力地产因本身项目分布于全国不同地方,故未受明显的影响.公司将会继续密切留意市场情况,因应市场的变化调整其销售策略.

计及上半年134.1亿元的合同销售额,富力地产今年首七个月的总销售额为164.45亿元,完成全年目标400亿元的四成左右.

富力地产午盘尾段下跌1.98%,报9.92港元,过去一个月挫4.5%.(完)

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