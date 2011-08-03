〔香港个股〕广州富力地产7月份合同销售额按月增19%,受惠新楼盘推出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月3日电----中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周三公布,7月份的合同销售金额按月增加19%,因公司下半年起推出多个新楼盘.
公司的新闻稿称,7月份的合同销售额为30.35亿元人民币,期内合同销售面积为17.76万平方米,按月上升11%.
"随着下半年有多个新项目的推出,我们7月份取得了相对稳定的成交量."富力地产董事长助理陈志濠称.
他并说,虽然市场气氛欠佳,特别是二、三线城市受到调控措施的影响,但富力地产因本身项目分布于全国不同地方,故未受明显的影响.公司将会继续密切留意市场情况,因应市场的变化调整其销售策略.
计及上半年134.1亿元的合同销售额,富力地产今年首七个月的总销售额为164.45亿元,完成全年目标400亿元的四成左右.
富力地产午盘尾段下跌1.98%,报9.92港元,过去一个月挫4.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。