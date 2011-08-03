〔香港个股〕中国建材预计中期净利按年增逾两倍,因水泥产品量价齐升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月3日电---中国大型水泥及工程服务供应商--中国建材(3323.HK)周三表示,预计2011年6月底止中期净利按年可能将增长200%以上,这是因为水泥行业供求关系持续改善所致.
中国建材在联交所发布公告指出,该集团水泥板块的产品销量较上年同期持续上升,产品平均售价按年增长也较大,因此预测中期净利将较上年同期大幅增加.
中国建材今日收盘下跌1.59%至14.90港元,一个月来小跌0.79%;大盘恒生指数.HSI今日跌1.91%.
该公司稍早表示,拟发不超过10亿股A股在上海交易所上市,是次筹资所得资金将用于收购项目、偿还银行贷款等,涉总金额约150亿元人民币.[ID:nCH0069483](完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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