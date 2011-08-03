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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 17:48 BJT

〔香港个股〕中国建材预计中期净利按年增逾两倍,因水泥产品量价齐升

路透香港8月3日电---中国大型水泥及工程服务供应商--中国建材(3323.HK)周三表示,预计2011年6月底止中期净利按年可能将增长200%以上,这是因为水泥行业供求关系持续改善所致.

中国建材在联交所发布公告指出,该集团水泥板块的产品销量较上年同期持续上升,产品平均售价按年增长也较大,因此预测中期净利将较上年同期大幅增加.

中国建材今日收盘下跌1.59%至14.90港元,一个月来小跌0.79%;大盘恒生指数.HSI今日跌1.91%.

该公司稍早表示,拟发不超过10亿股A股在上海交易所上市,是次筹资所得资金将用于收购项目、偿还银行贷款等,涉总金额约150亿元人民币.[ID:nCH0069483](完)

浏览中国建材其他新闻,请点选[3323.HK-CMN]

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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