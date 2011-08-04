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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报8月4日

* 要闻版头条:

--美国最终达成的债务协议恐令增长恶化和通缩机会大增,加上连串数据失利,市场关注美国增长前景转弱,对债务和财政调整的影响,所触发的沽货潮延续至亚洲.恒生指数昨收跌1.9%,创7月12日以来最大单日跌幅;大市成交则创近一个月以来最高,反映沽压增大.

* 其他:

--瑞信研究报告预期,内银股上半年贷款增长16%、净利息收益率按年扩阔16点子,再加手续费收入取得35%增幅,足可令内银上半年30%纯利增长唾手可得.但该行更关注,内银整体可能在第二季仅取得2%纯利按季增长,反映息差改善放缓和季节性因素,导致成本收入比率上升.

--长和系今天公布业绩,和记黄埔0013.HK上半年透过分拆录得逾400亿港元特殊收入,加上多项业务表现强劲,料今年中期盈利将创历史新高.综合市场预测和黄上半年纯利按年增6.7-7.1倍,达498-525亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 张喜良

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