《香港报摘》--经济日报8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国最终达成的债务协议恐令增长恶化和通缩机会大增,加上连串数据失利,市场关注美国增长前景转弱,对债务和财政调整的影响,所触发的沽货潮延续至亚洲.恒生指数昨收跌1.9%,创7月12日以来最大单日跌幅;大市成交则创近一个月以来最高,反映沽压增大.
* 其他:
--瑞信研究报告预期,内银股上半年贷款增长16%、净利息收益率按年扩阔16点子,再加手续费收入取得35%增幅,足可令内银上半年30%纯利增长唾手可得.但该行更关注,内银整体可能在第二季仅取得2%纯利按季增长,反映息差改善放缓和季节性因素,导致成本收入比率上升.
--长和系今天公布业绩,和记黄埔0013.HK上半年透过分拆录得逾400亿港元特殊收入,加上多项业务表现强劲,料今年中期盈利将创历史新高.综合市场预测和黄上半年纯利按年增6.7-7.1倍,达498-525亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。