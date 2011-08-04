《香港报摘》--经济日报8月4日

--美国最终达成的债务协议恐令增长恶化和通缩机会大增,加上连串数据失利,市场关注美国增长前景转弱,对债务和财政调整的影响,所触发的沽货潮延续至亚洲.恒生指数昨收跌1.9%,创7月12日以来最大单日跌幅;大市成交则创近一个月以来最高,反映沽压增大.