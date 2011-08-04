《香港报摘》--信报8月4日

* 头版头条:

--美国经济数据每下愈况,继前天消费开支後,昨天到工业及服务业呈现疲态,拖累全球股市下滑.美股昨天中段再跌,可能出现1978年以来最长跌市期.金价在避险意欲高涨下再创新高,美国债息则持续下跌.

* 其他:

--过去两年香港IPO集资额冠绝全球,但今年有放缓迹象,上半年IPO集资额为1712亿港元,占去年全年不足40%.中银香港在昨天发表的《中银经济月刊》中指出,香港上市企业来源地正发生变化,今年上半年来自海外企业的IPO集资额占总额62%,改变过去中资企业作为香港新股集资市场最大参与者的局面.

--美国国债违约灾难暂且解决,然而其经济底蕴仍存在危机,高盛环球经济商品策略研究部执行董事刘劲津表示,原预期推出QE3救市的机会甚微,惟近期美国各项经济数据强差人意,该行即一改其预测,认为QE3推行的机会变得愈来愈高,但对内地经济影响有限.至于港股前景,他指出,现已处趁低吸纳的好时机,该行对恒指及国指年底预测分别为25,000点及14,500点.

--眼见来自美国的三大国际评级机构--标准普尔、穆迪及惠誉对该国主权债务危机若无其事,从未调低美国的评级,内地最大信贷评级机构大公国际昨天把美国的信用等级下调至"A",评级展望下调至"负面".大公更表示,推出第三轮量化宽松(QE3)是必然的,批评届时将令世界经济陷入全面危机.

--人行货币政策委员会委员夏斌表示,在今後八九年内,中国汇率制度可能将继续选择一篮子货币进行调节的有效管理的浮动汇率制度,而非完全的浮动汇率制度.夏斌在最新一期《中国金融》杂志撰文表示,这种有管理的浮动汇率制度在浮动区间、浮动频率上会更趋于市场化,篮子中货币权重也会有所调整.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.