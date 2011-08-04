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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:09 BJT

《香港重要政经日程》--8月4日-8月10日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月4日(周四)

-- 东亚银行(0023.HK)中期业绩新闻发布会.

-- 国金资源控股(0630.HK)股东大会

-- 长江实业 (0001.HK)公布中期业绩.

-- 和记黄埔0013.HK公布中期业绩.

-- 新濠环彩(8198.HK)公布中期业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月5日(周五)

-- 华宝国际(0336.HK)股东大会.

-- 保诚(2378.HK)公布中期业绩.

-- 东方海外国际(0316.HK)公布中期业绩.

-- TCL多媒体(1070.HK)特别股东大会.

-- 新资本(1062.HK)特别股东大会.

-- 太阳国际(8029.HK)公布中期业绩.

8月8日(周一)

-- 香港公布7月外汇基金总资产数额

-- 安踏体育(2020.HK)公布中期业绩.

-- TCL多媒体(1070.HK)公布中期业绩.

-- TCL通讯2618.HK公布中期业绩.

8月9日(周二)

-- 中国海外发展(0688.HK)公布中期业绩.

-- 华能国际电力股份(0902.HK)公布中期业绩.

-- 希慎兴业(0014.HK)公布中期业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布中期业绩.

*8月10日(周三)

-- 国泰航空(0293.HK)中期业绩新闻发布会.

-- 中芯国际(0981.HK)>公布第二季度业绩.

-- 腾讯控股(0700.HK)公布中期业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布中期业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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