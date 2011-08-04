《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.798港元HKD=)
美股道琼工业指数周三收高29.82,或0.25%,报11,896.44点,对经济的担忧仍令市场走势震荡.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 216.860 -1.62 87951 16.911 -0.05
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 20.430 0.34 192480 6.373 -0.27
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.760 0.04 661048 76.046 1.13
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 49.380 0.26 141288 25.671 0.47
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 139.720 -0.37 108543 10.895 0.51
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.800 -0.41 45893 7.470 0.14
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.170 -0.26 736342 76.686 -0.41
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.630 -0.81 47678 4.962 -0.36
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.890 0.20 618600 15.510 1.37
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 37.300 0.81 98235 29.087 -0.39
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.380 -0.87 61222 3.778 -0.84
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 31.800 1.83 15464 4.960 0.60
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.580 0.51 7098 1.839 -50.17
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.860 1.06 65855 0.446 -0.88
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。