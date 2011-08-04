《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报
--市场消息指,和黄0013.HK有意将3集团旗下的主要业务之一"3意大利"转售予意大利电讯,更指交易作价可能高达43亿欧元,和黄发言人表示,不会回应市场传闻.
--香港空运货站公布,今年7月份货站处理空运货物约23.8万公吨,按年跌7.7%,其中入口货量当月仅约5.9万吨,按年大跌13.1%.
* 星岛日报
--内地传媒报导,联通(0762.HK)推出月费仅36元人民币的校园固定3G月费计画,配合近期多款低端WCDMA智能手机的推出,以刺激上客量.
--心连心化肥(1866.HK)今年上半年受毛利上升影响,盈利跌五成,至4,900万元人民币.公司计画投资两个新疆煤矿,涉资约两亿港元,以协助控制成本.
* 苹果日报
--伯明翰环球(2309.HK)公布,拟配售总值7,950万港元,年息5厘的可换股债券予Inkatha Group Ltd,债券年限两年.
* 东方日报
--内地媒体引述光大银行副行长林立表示,该行就其H股发行价还未确定,并否认下调发行价传闻.
* 文汇报
--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)董事长秘书张宝才表示,未来公司有意在澳洲继续收购合适矿井,当前公司在澳洲仍有收购项目处洽谈中,未来澳洲公司所产煤有望销往国内.
--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)主席庄贝思表示,至今年底,渣打会增聘1,000人,集中于亚洲,非洲及中东地区,但未有表明具体的人手分布.
* 大公报
--大新金融集团(0440.HK)旗下大新人寿最近积极扩展保险市场,行政总裁周咏姬透露,目前已有两只投资相连产品,还有一只已经获得证监会的通过,惟未确定能否下半年推出.
--飞达帽业(1100.HK)宣布,以约4,360万港元,收购H3 Sportgear,从而拓展美国的分销及贸易分支业务.H3 Sportgear从事于美国分销专利及自有品牌帽品、服装及配饰，是飞达帽业的客户.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍/张嫣; 审校 黄运涛/黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。