《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

* 明报

--市场消息指,和黄0013.HK有意将3集团旗下的主要业务之一"3意大利"转售予意大利电讯,更指交易作价可能高达43亿欧元,和黄发言人表示,不会回应市场传闻.

--香港空运货站公布,今年7月份货站处理空运货物约23.8万公吨,按年跌7.7%,其中入口货量当月仅约5.9万吨,按年大跌13.1%.

* 星岛日报

--内地传媒报导,联通(0762.HK)推出月费仅36元人民币的校园固定3G月费计画,配合近期多款低端WCDMA智能手机的推出,以刺激上客量.

--心连心化肥(1866.HK)今年上半年受毛利上升影响,盈利跌五成,至4,900万元人民币.公司计画投资两个新疆煤矿,涉资约两亿港元,以协助控制成本.

* 苹果日报

--伯明翰环球(2309.HK)公布,拟配售总值7,950万港元,年息5厘的可换股债券予Inkatha Group Ltd,债券年限两年.

* 东方日报

--内地媒体引述光大银行副行长林立表示,该行就其H股发行价还未确定,并否认下调发行价传闻.

* 文汇报

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)董事长秘书张宝才表示,未来公司有意在澳洲继续收购合适矿井,当前公司在澳洲仍有收购项目处洽谈中,未来澳洲公司所产煤有望销往国内.

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)主席庄贝思表示,至今年底,渣打会增聘1,000人,集中于亚洲,非洲及中东地区,但未有表明具体的人手分布.

* 大公报

--大新金融集团(0440.HK)旗下大新人寿最近积极扩展保险市场,行政总裁周咏姬透露,目前已有两只投资相连产品,还有一只已经获得证监会的通过,惟未确定能否下半年推出.

--飞达帽业(1100.HK)宣布,以约4,360万港元,收购H3 Sportgear,从而拓展美国的分销及贸易分支业务.H3 Sportgear从事于美国分销专利及自有品牌帽品、服装及配饰，是飞达帽业的客户.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.