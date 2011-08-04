〔港报社评〕美债风波,中国经济失政治得--经济日报8月4日

中国人民银行行长周小川高调敦促美国要负责任地处理国债问题,向美国施压,因若美债违约或美元贬值,将导致中国所持美债重大亏损.但失之东隅收之桑榆,中国因美债违约风波,增加对美国的谈判本钱.

美债违约风波虽暂缓,美债仍面对评级下调风险.一旦美债被降级,中国这个美债海外最大债主,手持的1.16万亿元美债,将录得严重亏损.中国国内虽有声音要求外储多元化,但说易行难.中国外储若减持美元,增加欧元、日圆,风险亦不低.无可奈何下,中国外储愈多,持有的美债美元亦愈多,故官方才会对美债风波高度关注.

美国经济亦堪忧.美国近期经济数据极差,在削赤减债下,更加剧双底衰退的风险.美国经济下滑,不但打击中国出口,若美国为救经济再推第三轮量化宽松政策,势必令更多热钱流入中国,加剧中国通胀压力,加深中国经济硬着陆风险.

过去美国常采主动,针对中国施压,指中国低估人民币汇价、少买美国货等.今次中国藉美国理亏、连累全球,反客为主,公开表明美国处理美债不力、美元下跌,导致中国经济损失,美国日後再有求中国多买美债时,自难在人民币及贸易壁垒问题上向中国寻釁.中国另一间接好处,是藉此强化中国与美国交往及谈判时的地位,减少美国在人权、南海争议、军事围堵等问题的施压.主动施压美国,可增谈判本钱.中国在美债问题上经济有损失,政治上却有得益,但未来的关键是如何降低对经济造成冲击,减低硬着陆的风险.(A04)