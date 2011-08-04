〔港报社评〕人民币国际化化解美债风险--信报8月4日

美国通过提高债务上限後,中国人民银行行长周小川表示欢迎,但却补白说要采取有效措施,维护经济及金融安全,包括外汇储备续坚持多元化投资,并加强风险管理、最大限度减少国际金融市场波动对中国所造成的负面影响等,忧虑与无奈之情溢于言表.中国坐拥3万多亿美元巨额外汇储备,却陷入进退维谷的困局中,原因是截至5月底,中国持有美国国债11,598亿美元,而对外的金融资产中,71%为美元储备资产;换言之,中国的外储已被绑在美元的战车上,随着美汇指数的持续贬值,带来极大的风险.

美债违约危机虽暂纾一口气,但却为过于倾斜依赖美债的投资模式敲响警钟,亟须加快改变目前庞大外汇储备的投资模式及思维.过往中美在政治上角力,经济上则唇齿相依.而随着中国持有的美债不断增加,亦使纯投资的关系扭曲变质为”唇亡齿寒”,特别是金融危机出现时,中国就须不断大手吸纳美债,以免拖累总体外储在账面上录得巨亏.自此以後,中国开始逐步减持美债,以至作多元化分散投资至欧债,以及主要贸易夥伴的日本和韩国的债券.

中国方面实应重新检视外汇储备的投资部署.虽然购置石油储备、黄金等,将令有关大宗商品价格即时炒高,但总比单纯买美债为”安全”;同时,随着中国已成为世界工厂,尽快令人民币可自由兑换,并成为与美元、欧罗并立的国际储备货币,才是长治久安之计.但要达致这个过程,少说也要7、8年,在此过渡期间,更须鼓励企业对外投资,以及做好对输入通胀加剧的防范.(P02)