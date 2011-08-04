〔港报社评〕徐嘉慎转 倡议填海,保护维港迈入新阶段--明报8月4日

一直坚决反对在维港填海的保护海港协会顾问徐嘉慎,近期突然倡议在维港填海,以好好利用维港云云,他并撰文提出维港填海的”相称性原则”,尝试为维港填海制订一个新准则.徐嘉慎转变的动机和目的,无谓猜测,只是他以港府畏首畏尾、阻碍维港海事设施发展为由,倡议填海,理据并不充分.香港不应该降低在维港填海的门槛,香港终审法院确立的有”凌驾性公众需要”,只要准确掌握、适当运用,足以处理好保护维港和有凌驾性需要而填海的关系,目前看不到有修改的必要.

旅游是香港重要经济支柱,事实上,维港美景是香港最大、最吸引旅客的景点,如何建设好维港两岸,让市民享用,以至吸引旅客,正是港府需要策划推动的事.终院判辞以来,港府并无新填海计划,维港整体面貌多年未变,同时,水质也有显着改善.在保护维港过程中,徐嘉慎是主力人士之一,在许多人心目中,他是”保港英雄”,因为如此,若他转 推动维港填海,才会使人感到突兀和不解.

就算在有”凌驾性公众需要”下填海,也要作通盘研究,以免一旦缺口被打开,使维港再蒙难.我们并非危言耸听,以公共空间为例,最终往往变成了发展商的私人空间;以楼宇环保设施为例,最终往往成为发展商”发水”、兴建缩水楼的合法依据.这些活生生事例告诉我们,即使没有官商勾结、利益输送,官员的脑袋仍然算不过一众发展商的精明智囊.所以,随着徐嘉慎由反对填海到倡议填海,现在是保护维港的新阶段,事态发展,值得爱护维港的人密切关注.(A03)