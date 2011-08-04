〔港报社评〕美充当”寄生虫”打击股市信心--文汇报8月4日

美国总统奥巴马昨日签署了国会两院先後通过的提高美国债务上限和削减赤字法案,持续数月的美债违约风险暂告一段落.出人意料的是,包括美股在内的全球股市急挫,港股受外围因素影响亦应声下跌400多点,创下半个月来最大跌幅.美债暂免违约危机,但环球股市不升反跌,反映市场忧虑提高美债上限法案只是将危机後移,美国经济前景暗淡并充当全球经济的”寄生虫”,可能拖累全球经济陷入双底衰退,资金避险令环球股市大受打击.

美国国会最终通过提高美债上限法案,此举并未改善美国的债务偿还能力,美国财政赤字削减速度远低于新增债务增长速度,入不敷出的财政政策必然继续推动美国政府债务不断上升,债务负担加重令美债爆发危机的风险更高,提高美债上限只是将危机爆发时间推迟.同时,根据法案规定,美国政府必须实行削赤计划、收缩开支,这将令经济在短期内持续放缓,再加上美国近期的失业率、制造业数据转差,更加深投资者对美国经济的疑虑,已有不少国际评级机构看淡美债的主权评级.

美国政府下一步很大可能启动第三轮量化宽松货币政策,以图产生刺激作用.但是如此一来,必然将进一步加速美元贬值,稀释美国债务,使中国等债权国蒙受更大损失,正如俄罗斯总理普京抨击:”美国入不敷出,把自己的负担转嫁到全球经济头上,依靠美元的垄断地位过着寄生虫的生活.”美国是全球最大的经济体,对全球经济影响举足轻重,不切实提高还债能力,改善经济,反而绑架全球利益,让各国为其”埋单”,更让全球对美国经济复苏失望.经济前景不理想、市场悲观情绪更浓,不排除对冲基金趁机联手先行推低大市,後再捞底获利,投资市场将更加动荡.基于目前美国经济前景不被看好,美元泛滥可能性提高,投资环境更趋复杂,投资者应该小心为上,避免任人鱼肉.也应看到,香港整体经济运作稳定,尤其有中国持续增长的支持,经济增长、就业率等各项数据表现良好,香港股市有实体经济基础为支撑,虽然外围市况不明朗,但亦无需过分悲观.(A06)