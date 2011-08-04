〔港报社评〕会考过渡新试须万无一失--星岛日报8月4日

最後一届中学会考今天放榜,完成超过一个甲子的历史任务.明年接力的新高中文凭试,在测试学生水平之外,考试本身亦要接受海内外大学和雇主的严格考验,必须下足苦功确立认受性.要准备新高中文凭试的学生,面前有特别多不明朗因素.以前应付会考,有历届试题可稽,大家藉此操练或捉摸考试大致脉络.新试则无过往轨迹可寻.香港考试及评核局明年一月才发表模拟试卷,学校如果到时才发现试题模式和要求与自己的教学内容有出入,需要在紧逼的时间内调节.

这个情况最可能出现在新设的通识科.这一科注重学生对周遭生活环境和常识的融会贯通,香港考试及评核局不设认可教科书,鼓励学校自制教材,学校按照教育局提出的六大单元摸石头过河.

香港的大学已经定出新试成绩的最低入学门槛,海外大学对新试的接受程度直接影响港生的留学机会.经高官奔走多国推介,英国、加拿大、澳洲等国的大学反应比较好.美国大学则向来要求学生另考SAT,香港公开试成绩非决定性因素.至于欧洲国家则多持观望态度.雇主方面,虽然公务员事务局率先列出了新试成绩要求,不少私企雇主仍有戒心.

新试能否获得大家的信心,主要视乎能否做好把关工作,过宽得不到认受,过严则制造大量失败者.中学改制,香港的公开试制度无可避免要因应改变,新高中文凭试比会考注重学生对知识的灵活贯通,应该是一种进步,设计和推行工作更要做到万无一失,顺畅过渡,确保学生获得公平的升学和就业机会.(A05)