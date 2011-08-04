〔港报财经评论〕好友期待各国有形之手--信报8月4日

好友期待各国有形之手 /陆文

至于港股,本周正步入确认真死亡交叉的日子,短期能否借助长和系公布的理想业绩,或是中国内地确认重新宽松信贷,联储局亦再不惜重手推出QE3,扭转投资情绪带来逆转,看来机会不高.当然,投资者不能轻视各国有形之手稳定市场的能力及决心,令8月份大上大落反覆趋势持续可期,维持30%现金入市部署,集中以强势股为短期逢低吸纳对象,依然是较可取的投资策略.港股跌市交投增至818亿港元,如外围变数不利,可再考验重要支持区21,500点附近水平,如跌破早前支持22,300点,後者将成反弹阻力,过往长实(0001.HK)与和黄0013.HK公布业绩期内多有惊喜,近日已传出和黄将出售部分海外3G业务,以配合集团不断出售有调整风险的板块,把资源投入收益相对稳定的资产.短期欧美公布的工业数据,包括7月美国ISM非制造业指数及6月工厂订单数据,连同下周中国内地的CPI与PPI数据,均为大市构成炒上落藉口.

航运及出口股持续有较大跌幅,反映市场关注下半年全球消费与经济活动放缓带来的影响,昨天太平洋航运(2343.HK)公布中期纯利大幅倒退至300万美元.集团拥有212艘货船,其中163艘乾散货船,期内平均租金按年下跌41%,滚装货船租赁市场持续低迷.展望年内馀下时间乾散货运将继续疲弱,但预期明年供求趋平衡,货船价值受压可带来购买新船机遇达致现代化,明年年底可受惠其订购的23艘新船.投资者可从这类对全球贸易航运企业管理层的前景展望中,寻找适当的入市时机,看来年底才是较适合投资这类周期性航运股的良机呢.

继汇控(0005.HK)日前公布中期业绩优于预期,但未来两年积极进行精简架构削减开支为本,对未来业务影响尚有待考验,近日股价进入巩固期.渣打(2888.HK)上半年纯利增长20%,派息24.75美仙,刺激股价先跌後升,收报201.4港元,无疑受印度连番加息令这市场业务倒退,但香港成为最大盈利贡献地区,配合新兴市场及产品多元化,两者比较,渣打依然具有较佳吸引力.在寻找强势股时,是以配合中国内地经济增长动力由消费带动,取缔基建固定投资及出口制造板块的元素,受国策扶持涉及补贴的产业股份宜短难长,主要是容易出现一窝蜂的求量不求利润,亦有削减补贴风险.反之,由中国内地高消费带动的产业引发的强势股,依然是较有依据的股份呢.(P25)

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联储局须推QE3 /苏子

继日前美国经济表现甚为差劲,首季的GDP修订值更只有0.4%水平,远较原先公布的1.9%差.首季的GDP修订结果清楚反映去年第四季美国联储局所推出的QE2措施对经济复苏的刺激作用,并未能带来市场预期的正面效果,故可算是失败之作.事实上,联储局所推出的QE措施,只不过是令大量便宜资金涌进高风险资产疯狂炒作,例如使股市及商品等资产价格在经济疲弱的情况下出现不合理的升值情况出现了泡沫.并且令环球通胀情况亦明显上升.

不过,这些便宜资金只是采取”宁买当头起”的策略,因为价格升值的情况只是集中在处于上升轨的高风险资产上,至于那些并非处于上升轨的资产价格,例如美国的楼房价格便只能呈现小幅反弹,随後更重拾弱势并返回金融海啸发生时的低位水平.此外,美国经济的复苏步伐并不强劲,失业率仍高居不下,故市场不断质疑美国经济有机会再陷衰退,由于美国经济并非”当头起”,结果这些便宜资金更不会贸然冒险流入实体经济里,不少美国大企业虽然坐拥巨资但却同样不敢大举投资.这解释了美国联储局所推出的首两轮QE措施,并未能对美国的疲弱经济情况起着对症下药的作用.相信联储局的确有需要推出第三轮QE措施,以阻止经济再陷衰退,但这些措施必须使投资者有信心入市购买美国房地产及把大量便宜资金放进实体经济中,这样美国经济才可以真正复苏,失业率才可以明显下降.

事实上,只要联储局制订新一轮QE措施时可以对症下药,并成功令这些便宜资金避免大量流入股市及商品市场疯狂炒作,相信结果只会令全球投资者为美元资产的长期走势回复信心,那新一轮QE措施很大可能只会在推出初时对美元构成”终极一跌”,随後将会出现一段不少于一年的大型上升浪,完全扭转已经运行了十个年头的大弱势.简言之,新一轮QE措施一定要有一个特点,便是要令大量便宜资金可以成功流入美国实体经济中,并且使目前仍在下跌中的美国楼房价格起着见底回升的作用.一旦美国实体经济因大量便宜资金涌入而回复动力,大量企业开始增聘人手,令就业职位增加失业率明显回落,美国的消费信心自然会回复过来,届时美国的楼房价格自然亦会受到大量便宜资金趁低吸纳而正式见底回升.

相信除了推出首两轮QE措施的”实战经验”,学术背景浓厚的联储局主席应该懂得如何设计一个令市场对美国经济回复信心而甘心情愿把便宜资金放进实体经济中进行投资的QE措施.相信一旦美国实体经济回复动力,届时股市及商品价格即使继续上升,由于是有实质经济增长所支持,故升势便不能以泡沫来看待了,尤其是股市.至于美元,较大可能与股市一同上升,摆脱目前与股市的反向走势.(P28)