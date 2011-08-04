〔港报财经评论〕通胀难回落,下周或加息--经济日报8月4日

通胀难回落,下周或加息 /余少文

近日多番指出内银股面对的问题多多,是大市反弹主要阻力所在,不排除指数连日急跌後,日内可以反弹.只是反弹阻力仍是重重,如汇聚中的10天、20天和50天线、250天线及13,000点,可以说要”过五关斩六将”.相反,昨日更创去年底高见14,219点及调整以来低位,维持一浪低于一浪走势.小心指数下试11,500点、11,000点,甚至10,000点.中资股下跌,除了因为欧美债务危机外,中国内地经济状况和货币政策是另一关键所在.7月主要经济数据在下周公布,如国家统计局在周二公布的CPI,彭博预测为6.3%,略低于6月的6.4%,惟中国内地不少证券商预测7月通胀可能高见6.5%.这自然为中国内地股市及中资股带来一定阴霾.特别是新华社文章预料7月CPI为6.2%-6.4%附近,以及最可能值为6.3%外,亦指8月10日左右为加息重要时间窗口.

新华社虽是党喉舌之一,但明确指出可能加息日期则是少见.惟文中亦指出央行在通胀下行区间加息并不常见,本世纪只出现过一次,而观察上一轮调控所见,CPI在2008年2月见顶,央行早在2007年12月基本结束加息的进程.而新华社预期7月以後CPI将逐步回落,全年涨幅仍有可能控制在5%内,加上M2增速已回落至合理区间,故下半年至多或有一次加息机会.更关注新华社所指的,判断8月10日左右为重要时间窗口,如果过了该时点,则基本可以判断本轮加息周期将结束.因为A、H股过去下跌的其中一个原因,是中国内地实施紧缩货币政策,若然加息周期结束,可以说紧缩货币政策会结束,除了印证早前预期中国内地下半年最多加息一次的看法外,A、H股应该可以见底回升.

由于加息因素,预期A、H股未来一周仍会受压.相反,一旦加息,即最坏的情况已浮现,加上中期业绩已展开,大市有望止跌回升.股份方面,不妨继续考虑有盈喜概念的股份,除了早前提及的海螺、首都机场(0694.HK)、百宏实业(2299.HK)外,最新有中国建材(3323.HK)加入盈喜行列,都有留意价值.(008)