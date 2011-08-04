〔路透专访〕德国软件商SAP拟在中国和印度新增至多约600名员工--亚太区主席

* 拟在中国和印度各新增约200-300名员工

* 预期亚太地区(包括日本)增速高于全球

记者 黄运涛/李千仪

路透香港8月4日电---德国软件巨头SAP(思爱普)(SAPG.DE)称,计划未来几个季度在中国和印度新增至多约600名新员工,扩增幅度为现有人员规模的7.4%,以期捕捉快速成长的亚洲市场商机.

SAP亚太及日本地区主席华棣文(Stephen Watts)周三在接受路透专访时称,将在中国和印度分别新增约200-300名员工,公司目前在上述两个地区员工人数约为2,600名和5,500名.

"中国和印度是我们扩张速度最快的地方."他说,印度分公司在亚太的规模最大,SAP亚太区(包括日本)一共有约 11,500名员工.

第二季度,SAP亚太及日本地区总收入同比增长20%,至5.13亿欧元(占全球总收入约16%),因日本、中国和印度的收入增长较快.

"在亚洲地区,来自公用事业、零售业和金融业的软件需求增长潜力非常巨大."华棣文说.

成立于1972年的SAP总部位于德国沃尔多夫市,是全球主要的商业管理软件公司.SAP在全球的主要竞争对手是甲骨文(Oracle)ORCL.O,在中国则与金蝶国际(0268.HK)等本土公司争夺市场.

SAP此前表示,料2011年软件与软件相关业务的收入将同比增长10%-14%,但华棣文乐观预期,亚太地区的增长速度将高于全球水平.

"我们的策略是依靠自身成长(organic growth).如果符合公司的战略,我们不排除会进行收购."他说,但拒绝透露更多细节.

SAP素来在并购方面十分谨慎,去年5月,SAP宣布以58亿美元买下Sybase公司,後者的主力产品为让智能手机及移动设备轻易连结至商业软件的程序.过去五年,甲骨文鲸吞数十家公司,收购Sybase将使SAP与甲骨文的对战情势升高.(完)