〔香港个股〕和黄称旗下事业无需透过上市筹资,零售业务亦不会上市

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月4日电---环球综合企业--香港和记黄埔有限公司0013.HK主席李嘉诚周四表示,旗下现有业务无需要通过上市筹集资金,零售业务亦不会上市.
身为亚洲首富的李嘉诚是在集团中期业绩记者会作上述表示.
稍早和黄公布截至6月底止的半年净利为463亿港元,较上年同期的63.27亿,大幅增加632%,并创下历来半年业绩最高.主要因为分拆港口业务上市的特殊收益入帐,加上3G业务持续改善所致.[ID:nCH0071253]
但此低于路透综合10名分析师平均预测的512亿港元.(完)
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--采访 梁慧仪; 撰写 李珊珊; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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