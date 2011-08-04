〔香港个股〕和黄称旗下事业无需透过上市筹资,零售业务亦不会上市

路透香港8月4日电---环球综合企业--香港和记黄埔有限公司0013.HK主席李嘉诚周四表示,旗下现有业务无需要通过上市筹集资金,零售业务亦不会上市.

身为亚洲首富的李嘉诚是在集团中期业绩记者会作上述表示.

稍早和黄公布截至6月底止的半年净利为463亿港元,较上年同期的63.27亿,大幅增加632%,并创下历来半年业绩最高.主要因为分拆港口业务上市的特殊收益入帐,加上3G业务持续改善所致.[ID:nCH0071253]

但此低于路透综合10名分析师平均预测的512亿港元.(完)

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