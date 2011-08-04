〔投行观点〕里昂证券首次给予普拉达"买进"评级,目标价61港元

路透香港8月4日电---因看好新兴市场对于奢侈品的需求,里昂证券首次给予意大利奢侈品集团--普拉达(Prada)(1913.HK)"买进"评级,目标价高见61港元,较目前价格有约三成上涨空间.

里昂发布的报告指出,除了中国市场,其他如中东、南美以及东欧等市场收入与对奢侈品需求的曲线也达到即将发生变化的"反曲点(inflection points).普拉达品牌传承和创意设计,将令公司有能力抓住这些快速增长市场的契机.

"许多奢侈品公司上半年业绩都较预期强劲,根据这个趋势,我们预期普拉达9月时将会公布强劲的中期业绩,成为推升股价的催化剂."里昂分析师Aaron Fischer在报告里写道.

他表示,普拉达及其较年轻的品牌Miu Miu展店快速,且加大在皮革制品的销售,均有利于毛利.里昂给予普拉达26倍的本益比(PE),以此计算目标价在61港元.此亦高出欧洲同类公司的18倍,以及亚洲上市奢侈品公司平均的17-18倍.

普拉达周四早盘收升2.74%至46.90港元,过去一个月累计则跌2.77%.该股于6月24日以39.5港元挂牌,迄今上涨18.7%.

随着经济成长带动收入,以及政府支持以内需支撑经济,中国消费市场受到国际大牌瞩目,普拉达等名牌纷纷进入布局.

里昂证券先前一篇报告指出,中国消费者对于LVMH(LVMH.PA)旗下的Louis Vuitton、爱马仕(Hermes)(HRMS.PA)以及Tiffany(TIF.N)等消费力日益增长,预计中国将在未来10年内成为精品最大市场,至2020年,市场规模可达740亿欧元.

汇丰银行也预期,中国奢侈品市场未来10年将以23%的年增率成长,2020年时规模将自目前的130亿美元,扩大至1,060亿美元.(完)