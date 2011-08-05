〔香港个股〕中信资源料中期净利大增,受产品价涨及项目出售收益带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月5日电---中国中信集团旗下的中信资源(1205.HK)称,预期今年上半年的净利将较去年同期录得显着升幅,主要得益于产品售价上升以及减持澳洲Codrilla项目权益所得收益.
根据中信资源的年报显示,2010年上半年净利为1.68亿港元,每股盈利2.77港仙.
中信资源周五早盘盘中跌2.29%,报1.28港元;大市恒生指数.HSI则跌4.42%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。