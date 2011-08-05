版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 11:32 BJT

〔香港个股〕中信资源料中期净利大增,受产品价涨及项目出售收益带动

路透香港8月5日电---中国中信集团旗下的中信资源(1205.HK)称,预期今年上半年的净利将较去年同期录得显着升幅,主要得益于产品售价上升以及减持澳洲Codrilla项目权益所得收益.

根据中信资源的年报显示,2010年上半年净利为1.68亿港元,每股盈利2.77港仙.

中信资源周五早盘盘中跌2.29%,报1.28港元;大市恒生指数.HSI则跌4.42%.(完)

浏览中信资源其他新闻,请点选[1205.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐