〔银行观点〕香港经济料保持强劲,全年GDP预测调高至6%--恒生

路透香港8月4日电---香港恒生银行(0011.HK)周四发表研究报告预期,受日本地震及核事故影响出口表现,香港第二季的经济增长或会放缓至6.2%,但私人消费及公共投资将继续增加,该行将本地生产总值(GDP)全年预测,由原来的5.5%调高至6%.

不过,通胀不断上升渐成为经济难题.由于食品价格及租金上涨,以及本地需求旺盛,通胀或继续上升.该行预测香港全年平均消费物价通胀可能达5.3%,为1997年以来最高.

恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,虽然预计第二季香港的经济增长或会稍慢,但低失业率及理想的工资增长,继续带动本地需求上升,估计第二季GDP增长仍达6.2%,增幅只稍低于首季的7.2%.

报告并称,内地经济强劲,全年经济增长料达9%以上.由于香港总出口逾半输往内地,内地经济增长理想将有利本港出口.不过,由于大部份本港转口至内地的货物最终并非售与内地消费者,而可能是在内地工厂组装後再转口至美国、欧洲及其他市场.因此,香港外贸增长还看全球经济环境.

其中,美国经济再现疲态,失业率高企,房价持续下跌,美国消费者难以回复至过往的消费模式.欧洲国家采取措施缩减政府开支或增加税收,期恢复财政稳健,这将导致消费及投资下跌,影响香港以至其他国家的进口需求.

尽管外围经济不明朗,但报告指出,香港短期经济前景仍乐观.家庭收入上升及劳工市场畅旺,将带动私人消费开支下半年继续稳步增长.此外随着大型基建项目不断开展,公共投资将进一步增加,而私人投资亦会因机器及设备开支增加而回升.

对于通胀方面,恒生预期仍未见顶,认为香港应付通胀的能力非常有限,因港元与美元挂钩,而且香港没有独立的货币政策.但政府提供的宽减措施,如豁免住宅差饷及公屋租金,在一定程度上可纾缓通胀对市民的影响.

香港统计处上月公布,6月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.6%,涨幅较5月的5.2%为高,主要因私人房屋租金、家庭服务费用和猪肉价格升幅扩大引起,未来数月仍会面临价格上涨压力.(完)