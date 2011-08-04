〔香港股市〕恒生指数连续第三日收跌,受全球经济疑虑影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月4日电---香港股市周四连续第三个交易日下跌,对于全球成长的忧虑让投资人逢低承接意愿低落,而避险情绪则使小型股备受打击.
恒生指数.HSI收低0.49%至21,884.74点,恒生国企指数.HSCE跌0.95%至11,893.5点.
沪综指.SSEC收报2,684.039点,涨5.554点,或0.21%,昨日该股指创下六周来收盘新低.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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