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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 16:19 BJT

〔香港股市〕恒生指数连续第三日收跌,受全球经济疑虑影响

路透香港8月4日电---香港股市周四连续第三个交易日下跌,对于全球成长的忧虑让投资人逢低承接意愿低落,而避险情绪则使小型股备受打击.

恒生指数.HSI收低0.49%至21,884.74点,恒生国企指数.HSCE跌0.95%至11,893.5点.

沪综指.SSEC收报2,684.039点,涨5.554点,或0.21%,昨日该股指创下六周来收盘新低.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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