《离岸人民币综述》财政部第三度来港发债,两地即期汇差扩至三个月高位

路透香港8月5日电---受中国财政部即将来港发行新一批国债影响,本周离岸人民币即期有走强趋势,离岸即期CNH=和在岸即期CNY=CFXS汇差明显拉大至近200个点子,为三个月以来最大.

中国财政部计划本月在香港发行200亿元人民币国债,此为财政部第三次赴港发债,总额也超过了前两次的总和.其中,面向机构投资者招标发行150亿元,面向个人投资者发行50亿元.[ID:nCN1873405]

"财政部要来发国债了嘛,不少金融机构都在香港银行间市场买入人民币,为投资国债做准备."一位香港交易员称.

在美元/人民币NDF(无本金交割远期)市场方面,由于欧洲债务危机逐步蔓延至意大利和西班牙,以及对美国经济重陷泥潭的担忧,该市场周五显着走升.

"本周前段投资者看多亚洲货币,美元/人民币CNYNDFOR=有所下跌.不过今天涨了,欧美市场昨天全面下跌,投资者要规避风险了."另一位香港交易员称.

欧美股市及商品市场周四暴跌,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机继续蔓延,纷纷出脱风险资产抛售股票.

此外,香港6月新增人民币存款意外出现急速下滑,单月仅增48亿元,为前五个月平均水平十分之一.除中国经济"硬着陆"担忧外,内地银根紧缩也被市场人士认为是背後的原因之一.

金管局总裁陈德霖表示,由于人民币跨境贸易结算的流向可能受到季节性及其他因素影响,支付净额的流向和规模发生短期变化并不足为奇,"我们仍然需要多些时间去观察,才可以看清楚跨境贸易结算资金流向的趋势."

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金 (百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 22,452.5 41

2. 渣打 11,146.8 22

3. 德意志银行 6,694.3 11

4. 苏格兰皇家银行 5,563.5 11

5. 摩根大通 5,200.0 5

**本周市场动态**

--汤森路透周二宣布,推出在Thomson Reuters Matching交易平台上的离岸人民币外汇掉期买卖CNHF=D3,这是首个提供离岸人民币外汇远期交易的银行间电子交易市场.

--香港首只以人民币计价股票--汇贤产业信托(87001.HK)周二宣布上市後首次股息分派,每基金单位的年度分派收益率为4.83%,较招股书的预测高出13.4%.

--印度金融公司--基础设施租赁与金融服务公司(Infrastructure Leasing & Financial Services, IL&FS)拟在香港发行离岸人民币债券,此前其分支委托三家银行安排发行最多2亿美元等值的人民币债券.

--中国东方航空股份有限公司(0670.HK)(600115.SS)的全资子公司东航海外(香港)已通过发行三年期离岸人民币债券融资25亿元人民币,票息确定为4%.

--近年转战中国内地的香港房地产商--恒隆地产(0101.HK)称,由去年7月中起有关方面放宽规定容许企业在香港购买人民币,公司已购入了200亿人民币,可能在离岸市场买入更多人民币.(完)