〔表格〕香港和记黄埔2011年中期净利升逾6倍,至463亿港元

路透香港8月4日电---香港和记黄埔有限公司0013.HK宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元) 10.86 1.48

每股股息(港元) 0.55 0.51

净利 46,296 6,327

营业额 187,359 148,780

截止过户日期 9月7-15日

发放股息日期 9月16日

注:和记黄埔的49.97%股权为长江实业(集团)有限公司(0001.HK)持有.其主要业务包括集装箱码头,物业投资,电讯,零售及基建能源等.(完)

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