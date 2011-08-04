〔香港个股〕中国财险股价急挫逾11%,受累于内地车险可能市场化

路透香港8月4日电---中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)股份周四急挫逾11%至五周低位,因投资者忧虑中国可能容许商业汽车保险自由定价,从而触发价格战.

中国财险以接近日低收在12.46港元,跌11.25%;远超大市恒生指数.HSI的0.49%跌幅.

据上海证券报此前报导,中国保险行业协会已经对商业车险产品费率市场化改革展开调研,按计划将在9月底前拿出相关细则,于2012年1月开始实施.中国财险、中国平安(2318.HK)(601318.SS)、中国太保(2601.HK)(601601.SS)等近10家主流财险公司参与了改革的讨论.

报导并指,可能先由保险行业协会制定一个行业参考条款,再由各家保险公司根据各自的综合成本率(赔付率+费用率)确定费率.

摩根大通分析师陈宝铃在其报告中称,一旦实现定价自由化将对行业整体以及中国财险产生不利影响.综合成本率每下降1个百分点,预料中国财险2011年盈利将减少17%.不过,该行认为全面市场化不可能于明年实现.

汽车保险占中国财险的业务比重约80%,而其中三分之一为法定汽车保险(即交强险).(完)