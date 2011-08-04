敬告客户:特别报导--中国银行业跳动的心脏:神秘的数据中心--PDF版本****

一块硕大的电子屏上,全国网点营业状况的中国地图,每一笔快速滚动的交易,不同省市随时变化着的成交量柱状图,异常交易的报警讯号....这就是不为常人所见的中国银行业的心脏--数据中心.不管是通过ATM自动存取款机转账,还是在网上完成水费电费的缴款,背後都有各个数据中心跳动的脉搏.

自1999年起,中国各大银行就已开始开展数据大集中的马拉松.在数据集中处理模式下,银行可达到集中管理、分散经营的要求,还能加强金融风险的防范,提高资金流动性和资金营运效率,并改善商业银行的管理机制.目前为止,国有大型和股份制商业银行及一些区域性银行都基本完成了上述工作,银行的数据大集中已是必不可挡的趋势.