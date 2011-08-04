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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 18:15 BJT

〔香港个股〕宝源控股预估2011年中期亏损持续扩大,因销售减少等

路透香港8月4日电---从事销售布料、成衣和相关配饰的宝源控股(0692.HK)周四发布盈利预警称,2011年6月底止的中期亏损可能较去年进一步扩大,因成衣行业的营业额减少、成本增加,以及其他收入也减少所致.

去年公司名由"正兴"更新为"宝源控股"是在交易所发布上述公告.该公司去年中期净损0.38亿港元.

宝源今日收盘下跌3.7%至0.026港元,过去一个月来跌82%;大盘恒生指数.HSI跌0.49%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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