〔香港个股〕宝源控股预估2011年中期亏损持续扩大,因销售减少等

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月4日电---从事销售布料、成衣和相关配饰的宝源控股(0692.HK)周四发布盈利预警称,2011年6月底止的中期亏损可能较去年进一步扩大,因成衣行业的营业额减少、成本增加,以及其他收入也减少所致.
去年公司名由"正兴"更新为"宝源控股"是在交易所发布上述公告.该公司去年中期净损0.38亿港元.
宝源今日收盘下跌3.7%至0.026港元,过去一个月来跌82%;大盘恒生指数.HSI跌0.49%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。