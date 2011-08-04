《香港报摘》--经济日报8月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧洲央行总裁特里谢指经济下滑风险升温,需向市场作出特别注资措施,增加市场对环球经济滑坡的忧虑,连同日本央行干预汇市遏抑日圆强势,触发日圆"套息交易"大举拆仓,圆汇急挫,带动美元全线急升,拖累欧美股市大泻,金价创新高後回软.
* 其他:
--海通国际(0665.HK)集团执行董事陈志安表示,集团正在处理9至10宗IPO个案,其中有1至2间冀以双币形式发行.
--据联交所权益披露显示,周大福主席郑裕彤于7月29日,增持福和集团(0923.HK)1.1亿股,每股作价2.4港元,总持股量由15.37%增至19.87%.
--渣打集团(2888.HK)中期盈利再创佳绩,然未有令一众看淡渣打的券商改观,尤其是去年一跃成为最大盈利贡献市场的印度,表现未如理想,令券商忧虑这将成为渣打未来的不稳定因素.
--味千中国(0538.HK)近日饱受负面新闻困扰,就连早前为其不停护航的券商,亦转身离去.早前曾盛赞味千的高盛,昨突将公司评级由"买入"削至"中性",并下调目标价4成.公司股价雪上加霜,昨跌5.9%至11.5港元,是连续第6天下挫.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。