《香港报摘》--经济日报8月5日

* 要闻版头条:

--欧洲央行总裁特里谢指经济下滑风险升温,需向市场作出特别注资措施,增加市场对环球经济滑坡的忧虑,连同日本央行干预汇市遏抑日圆强势,触发日圆"套息交易"大举拆仓,圆汇急挫,带动美元全线急升,拖累欧美股市大泻,金价创新高後回软.

* 其他:

--海通国际(0665.HK)集团执行董事陈志安表示,集团正在处理9至10宗IPO个案,其中有1至2间冀以双币形式发行.

--据联交所权益披露显示,周大福主席郑裕彤于7月29日,增持福和集团(0923.HK)1.1亿股,每股作价2.4港元,总持股量由15.37%增至19.87%.

--渣打集团(2888.HK)中期盈利再创佳绩,然未有令一众看淡渣打的券商改观,尤其是去年一跃成为最大盈利贡献市场的印度,表现未如理想,令券商忧虑这将成为渣打未来的不稳定因素.

--味千中国(0538.HK)近日饱受负面新闻困扰,就连早前为其不停护航的券商,亦转身离去.早前曾盛赞味千的高盛,昨突将公司评级由"买入"削至"中性",并下调目标价4成.公司股价雪上加霜,昨跌5.9%至11.5港元,是连续第6天下挫.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.