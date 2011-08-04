《香港报摘》--信报8月5日

* 头版头条:

--美股周三短暂平静一天后,对经济的忧虑重临美国市场,美股出现恐慌性抛售,三大指数中段急挫逾3%,标普500指数进入调整期,令人担心美股有机会出现终极一跌.

* 其他:

--新濠国际(0200.HK)宣布,旗下拥有33.36%股权的新濠博亚娱乐,已向港交所递交双重上市的申请.若新濠博亚来港上市,则6间拥有澳门赌牌的博彩公司,将全部聚首港交所(0388.HK).

--普拉达(PRADA)(1913.HK)上市逾一个月,限制期刚过,其上市保荐人高盛及里昂已随即发表报告齐唱好,共同给予PRADA买入的投资评级.里昂给予的目标价高达61港元,即较其昨天收市价46.75港元,尚有30.5%的潜在上升空间,高盛目标价则为58.1港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.