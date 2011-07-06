〔香港数据〕6月份PMI下滑至50.3,为两年来最低水平--汇丰

路透香港7月6日电---以下为汇丰香港6月份采购经理人指数(PMI)数据:

2011年6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

香港PMI 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2 55.0 53.5 53.0 52.8 52.3 51.3 52.6

* 6月份PMI降至50.3的两年来最低水平,接近50的荣枯分水岭.

* 新接订单两年来首度下降,反映内需转弱;中国内地新订单的增长亦放缓,其增长率是四个月来最低.

* 月内产出继续扩张,积压工作量自去年7月以来首次下降,惟产出增长率创下最近两年扩张期的低位.

* 原材料价格和平均工资上升,令整体成本于6月份大幅上涨,但较上一个调查期有所放缓.

* 产出价格涨幅虽较5月份略有放缓,但幅度仍然明显,且远高于长期平均值,因整体投入成本上升.

* 香港私营企业连续六个月增聘人手,新创职位率与上月相同,维持稳健.

汇丰香港行政总裁马凯博(Mark McCombe)表示,"与其他地区市场一致,香港正在经历全球贸易周期中的短期波动.尽管我们看到目前就业市场仍然正面,工资亦有增长,但目前已有证据显示,通胀升温或开始冷却家庭的购买活动."(完)

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