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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月5日

路透香港8月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8014港元HKD=)

美股道琼工业指数周四收低-512.76,或-4.31%,报11383.68点.因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.070 -5.90 129655 15.920 -3.63

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 19.280 -5.63 305049 6.016 -5.70

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.170 -1.21 1039792 75.159 -2.26

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 46.720 -5.39 201044 24.299 -3.96

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 133.220 -4.65 258271 10.393 -2.87

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.450 -4.54 118845 7.134 -3.20

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 46.690 -5.04 1761266 72.849 -4.33

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.500 -4.92 62911 4.720 -3.87

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.330 -2.82 970428 15.080 -2.08

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 34.500 -7.51 242324 26.915 -6.87

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.500 -4.54 119385 3.608 -4.55

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.690 -6.64 36874 4.632 -6.79

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.740 -7.80 19203 1.696 -53.41

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.760 -3.50 97768 0.431 -6.38

--整理 黄运涛

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