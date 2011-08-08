版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 8月 8日 星期一 08:38 BJT

〔表格〕香港东方海外中期盈利按年跌86%至1.75亿美元

路透香港8月8日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)周一宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　 　 　 　　　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(美元) 　 0.28 2.053

每股股息(美元)　 0.07 0.115

净利 174.97 1,284.63

营业额　 2,920.80 2,732.62

截止过户日期　 9月5-7日

发放股息日期　 10月7日

注:东方海外业务涉及经营货柜船及货柜码头等业务.2010年中期每股股息包括每股0.115美元(0.897港元)及因出售集团在中国的物业发展业务而派发之特别股息每股普通股0.40美元(3.12港元).(完)

浏览东方海外其他新闻,请点选[0316.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐