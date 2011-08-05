《香港报摘》--其他报纸重要消息8月5日

* 星岛日报

--政府公布,于上周截标的红磡红鸾道临海商业地,由首度涉猎红磡区商业项目的会德丰,力压其馀四家财团,以40.28亿港元夺得,楼面尺价达六6,827港元,超出市场预期上限,较勾地价高逾八成八.

--内地媒体报导,中国财政部已订立容许地方政府发债的初步方案,以提高其偿还能力;更指深圳正在研究来港发地方债,相关计画可能会在今年9月启动.

--据悉,财政部将于下周一(8日)举行其第三批总值200亿元人民币的推介会,向机构投资者讲解新一批国债的具体详情.

* 苹果日报

--恒生银行(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"指,消费物价通胀在未来数月或续升.

--复星(0656.HK)公布,将向第二军医大学购入于南京市栖霞区地皮,作价28亿元人民币.

* 东方日报

--市场消息指,由于环球至本地股票市场近日出现大幅波动,考虑到公司价值能否被充分反映下,中海绿舟决定延迟路演计画,但未落实最终是否推迟上市日期.

--为提高对亚洲区的透视度,主要服务机构投资者的伞子基金Mesirow Financial,计划今年第四季来港设办公室,一方面方便吸纳更多的亚洲区对冲基金,另一方面发展旗下替代投资(Alternative Investment)业务.

* 文汇报

--据悉,光大银行(601818.SS)的H股发行规模或最多由120亿股大幅缩水到71亿股左右,集资额锐减近半,至30亿美元,该行管理层称,就发行价还未确定.

* 大公报

--世茂房地产(0813.HK)宣布,集团于2011年首7月累计合约销售额达175.51亿元人民币,同比增加32%;7月份销售较去年同期大幅上升65%至33亿元人民币.

--花样年(1777.HK)公布,7月份实现合同销售金额约5.55亿元人民币,同比增长246%;公司首7个月累计实现合同销售金额约39.6亿人民币,同比增长160%,已完成今年销售目标60亿元的约66%.(B01)

--据上海市规土局的网站显示,龙湖地产(0960.HK)本周联同福运投资以底价30.54亿元人民币,投得上海虹桥商务区的一幅商办用地,总面积达7.88万平方米.据悉,这是龙湖地产首次在上海涉足商业地产开发.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.