〔港报社评〕美欧日再量宽,全球前景更险--经济日报8月5日

日本昨率先再加码量宽,欧央行亦重新买债,美国第三轮量宽亦蓄势待发.但金融海啸至今3年发达国接连量宽,均未能真正扭转危局,现再加码服旧药,药效只会更小,後遗症更大,反映发达国重疾难医,新兴国受累将加深.旧药药效更小,後遗症却更大.日本央行昨不单动用逾万亿日圆干预汇市,力压日圆强势,更公布把购买资产的量化宽松政策金额,由10万亿日圆大增50%至15万亿,以面对不利的环球经济前景与刺激疲弱经济,打出再三量宽的头炮.

至于欧洲,欧央行昨晚决定不但维持利息不变、未来6个月将无限量向欧洲银行提供资金,更把停止了18个星期的购买欧元区成员国国债的计划,重新启动,此即再度加码量宽,以免欧猪小国在欧债危机中倒下,更防债息逼近7厘即所谓死亡关口的欧猪大国西班牙和意大利沦陷,冲垮欧元体系.美国形势亦险,3名前美国联储局成员昨公开表示,美国有20%机会再衰退,赞成若通胀缓和,便推第三轮量宽救经济.

美欧日其实深知,再三量宽并不能解决危局,起死回生.皆因2008年金融海啸以来,三国都已力行量宽,例如美国已推两轮量宽政策,大买证券尤其国债,但只能挽住危局,并没解决问题,故危机一而再爆发.此外,量宽更造成环球通胀升温,此更反过来增加消费者重担,削弱复苏後劲;对新兴国则造成通胀与资产泡沫.惟面对经济再衰退与债务爆破的深渊,美欧日明知再三量宽,药效只会更微、後遗症更大,但别无他法,亦只得仰首吞服,但求拖得一时是一时,期望以拖待变,侥幸拖过危机.

然而,此反映发达国对如何脱困,并无真正对策,全球经济犹如折舵的大船,在狂涛恶浪中打转,自求多福;故目前形势比诸2008年更凶险,因当年尚能奢望量宽能化危解困.发达国难自救,新兴国先遭殃.至于再加码量宽引致更严重副作用,即更泛滥资金冲击全球,将高通胀再向上推、金融市场更波动、资产泡沫更膨胀等,始作俑者的发达国固要承受,但首当其冲的仍是新兴市场,包括中国、香港在内的新兴市场,只能无奈应对困局.(A02)