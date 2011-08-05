〔港报社评〕护传统工艺靠活化传承--星岛日报8月5日

香港西九文化区将以戏曲中心作为第一块落成的硬件,港府打算再为一些传统街头工匠发牌,两者表面互不相关,却同时显示保存本土传统文化日益受到重视.一些当年与大众生活息息相关的活动,随着社会变迁成为”受保护”品种,各有关方面提供保护之外,还要思考如何做好传承.

经济功能不复当年.粤剧等地方戏曲成为受保护文化,申请做世界文化遗产,半世纪前社会根本不会觉得有此需要,原因是当时地方戏曲有非常旺盛的生命力,与今天要受保护的很多传统工艺一样,是普罗大众日常生活的一部分,完全可以自给自足和创造财富的经济功能.

当年,家中菜刀钝了,可以光顾”磨较剪铲刀”的流动小贩,补鞋、补伞、补镬、补裤、修理钟表,都有手工不俗的街边工匠.这些街头光景,部分还成为西方旅客镜头的”猎奇”对象.香港食物及环境 生署计画向现存百多位街边工匠发牌,有意保存这些香港传统文化,但是光发牌而没有做好传承工作,这些工艺始终有可能失传湮没.

戏曲中心有助粤剧传承,不是单靠提供表演场地,而是包含整套”经营”模式,透过票房和赞助宣传,设法重拾经济能力,并且吸引新人入行.这些方法因应各地的生活环境而各异,各有优点缺点,例如在发挥旅游经济效益时,要面对如何不致变质成虚有其表的噱头的矛盾.港府计画发牌,有区议员认为应可世袭有利传承.牌照世袭制有利有弊,可以成为如何做好传承工作的讨论内容,触发当局设法拟出一套有利传承、”活化”传统工艺的制度.(A06)