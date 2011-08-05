〔港报社评〕设立恒常机制,打击跨境犯罪--文汇报8月5日

粤港澳三地执法部门上月展开一年一度、为期一个月的”雷霆11”联合大规模反罪恶行动,合共拘捕近1万人.粤港澳此次反罪恶行动,拘捕的人数和检获的赌款、毒品及武器之多,令人吃惊,说明跨境犯罪正随着粤港澳融合的深化而不断增加,尤其是利用目前三地司法制度的差异而逃避刑责.三地除了定期的大型执法行动外,亦应设立恒常性的协作机制,理顺三地在检控、引渡、执法等方面存在的制约,加强打击跨境犯罪.

过去的跨境罪行较多集中在绑架、杀人等暴力罪行,但随着三地经贸融合一日千里, 跨境犯罪活动亦趋向多样化,而且当中更是由多个庞大犯罪集团操纵,说明现时的跨境罪行已趋向集团式、多元化.犯罪集团更利用三地在司法上的差异混水摸鱼.所以,尽管三地执法部门每年都会采取大型联合行动,但跨境犯罪的规模仍然不断扩大,正说明每年一次的打击行动难以做到防微杜渐.

未来三地的协作除了每年的大型联合行动外,更要设立恒常性的协作机制,包括情报互通以及在跨境执法上作出配合,三地并可针对个别严重案件成立专责小组,令三地的合作范围由大型执法行动扩展至不同范畴的罪案,提升效率.同时,因应三地在执法、司法体制的不同,容易被不法之徒有机可乘,三地应及早进行全面的协调,在调查取证、协助缉捕、移交犯人、移交赃款赃物以至证据传递等方面,都拟定出一套有效的操作机制或守则,以利三地执法. (A06)