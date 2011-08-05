〔香港股市〕开盘大跌4.3%至2010年9月来最低水平,和记黄埔重挫7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月5日电---香港股市周五盘初跌破一关键技术水准,降至2010年9月来最低水平,因围绕欧洲危机加剧和全球经济成长停滞的忧虑,促使投资者抛售风险资产.
恒生指数.HSI开低4.3%至20,939.4点,为10个月来的最低水准.恒生国企指数.HSCE开低4.82%.
和记黄埔0013.HK开盘下滑7%,因在近几周大量购入该股认股权证的散户投资者被迫解除仓位.此前该公司公布的业绩低于预期.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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