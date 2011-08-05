〔香港股市〕开盘大跌4.3%至2010年9月来最低水平,和记黄埔重挫7%

路透香港8月5日电---香港股市周五盘初跌破一关键技术水准,降至2010年9月来最低水平,因围绕欧洲危机加剧和全球经济成长停滞的忧虑,促使投资者抛售风险资产.

恒生指数.HSI开低4.3%至20,939.4点,为10个月来的最低水准.恒生国企指数.HSCE开低4.82%.

和记黄埔0013.HK开盘下滑7%,因在近几周大量购入该股认股权证的散户投资者被迫解除仓位.此前该公司公布的业绩低于预期.(完)