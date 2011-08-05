〔港报财经评论〕死亡交叉初步确认--信报8月5日

死亡交叉初步确认 /陆文

上日提出看好的投资者正注视各国政府与央行会否再有新一轮量化宽松刺激经济,从上日瑞士法郎的干预,昨天日本单边投入5万亿日圆推低过热的日圆炒作,变相形成一次放水的量化宽松措施.事实上,欧盟为欧猪债务作担保亦是另类”放水减债”,日前美国国会通过提升国债上限,虽然日後限制藉财务刺激经济力量,但市场亦正憧憬下周联储局可能出台一个疑似QE3,看来欧美日等国家依然将以互印银纸以维持本身的汇率优势及刺激经济不致双底衰退,亦是目前全球对货币信心出现不信任态度的底因,但短期内经济动力不足,令通胀压力不致恶化下,各国维持以多印银纸为主导,其结果是低利率时代将持续,直至市场对货币信心尽失.从投资港股角度来看,偏低的利率环境,加上港元与美元挂钩持续,对港股提供一个炒上落波幅的环境不变,最少将维持一年多时间,或许港美汇率最终脱钩才是转捩点.

这趋向亦正挑战预期确认真正死亡叉交机会落实,主要是根据过往六次出现真正死亡交叉,是50天线跌破250天线最多14个交易天后不能收复,只有去年受美国推出QE2才打破这”规律”,昨天50天线已跌破250天线14个交易天,大大提升这死亡交叉的真确性,恒指除了可能有平均高达30%多的跌幅,随後寻底要在200多天后才正式重返升浪.当然,今次死亡交叉是由27只恒指成分股带动,涉及的市值约为恒指市值的60%,并以中资金融股,以及一批香港地产股与出口股为主.事实上,亦有16只成分股依然呈强势,予人有个别发展的感觉,因此,在确认死亡交叉出现下,寻找个股跑赢大市的机会依然颇高,亦属意日後恒指进入19,500-22,000点这较低上落通道运行机会大,以反映市场低成本资金依然充裕,特别是恒指平均市盈率已进入较健康水平,为个股带来抗跌力.

昨天长和系业绩似未为大市带来惊喜,多少反映集团采取较保守的入账准则,在目前全球金融市况动荡下存稳健性.至于东亚(0023.HK)中期多赚30%优于市场预期,只是令日後被收购可能性减低,现价属不过不失.(P30)

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干预效果未必长久 /苏子

昨天汇市的焦点肯定落在日圆汇价身上.首先昨晨日本央行议息後,宣布维持基准利率在0-0.1%不变,并把资产购买规模自10万亿日圆增加至15万亿日圆,随後日本财务大臣野田佳彦召开紧急记者会证实日本单方面入市干预日圆的强势.故不难想像,日圆汇价在上述负面消息影响下,自然遭到汇市炒家大手抛售.昨天美元兑日圆自亚洲市的76.94低位飙升至伦敦市的80.24高位才遇上较明显的阻力,略为回落至79.75水平.由于干预日圆的消息已获得日本有关当局证实,而美元兑日圆亦因此可以顺利自全日低位飙升327点子或4.2%,并且更曾升逾50天SMA的79.80关键阻力及80心理关口,故理论上美元兑日圆在3月中旬所造的76.25低位及本周初的76.27低位应可确认为重要双底形态,短期内美元兑日圆可望突破4月6日的85.52高位及7月8日的81.48高位所形成的下降阻力线,并挑战汇价由4月份的85.52高位跌至本周初的76.27低位的61.8%反弹目标,即81.99阻力及250天的82.10阻力.

美元兑日圆在上述76.25低位及76.27低位之所以两次可以大幅上升,完全是因为央行入市干预的结果,倘若不是央行入市干预的话,美元兑日圆应早已跌至上述低位以下波动了,由于3月份的干预是联合并非单独,但昨天的干预却只是日本单方面行动,故担心美元兑日圆升势不会持久.此外,昨天日本的干预日圆行动,虽然可以令美元兑日圆单日急升逾4%,并且更升近4月上旬开始形成的下降阻力线,但小心若市场上的日圆看好的投资者有心与日本央行对着干,日圆看好的投资者应会力阻美元兑日圆升破上述的下降阻力线,使昨天美元兑日圆的强力反弹浪变成昙花一现,即反弹浪可能只是1-2个交易天的”货色”,随後将再次重拾弱势并且再度考验上述的双底支持.

目前市场上,绝大部分小投资者投资者均以建立日圆短仓或美元兑日圆好仓为主.由于汇市是以零和游戏的形式运作,故担心国际大户未必肯”放生”市场上这些数量庞大的日圆造淡者,倘若今天收市时美元兑日圆未能有效突破上述的下降阻力线,并且更明显回落至上周的78.70高位以下,小心市场上那些日圆看好的投资者大户将与央行对着干,并伺机把美元兑日圆推低至上述的双底支持以下,以触发市场上数量庞大的日圆造淡者的止蚀盘.美元兑日圆有可能要待数量庞大的日圆造淡者的止蚀盘被大规模触发後,美元兑日圆才有望正式见底回升,重拾一浪高于一浪的走势.短线而言,美元兑日圆在升破上述的下降阻力线後,可以在1-2个交易天内升至250天SMA阻力以上收市,才可避免再度下试上述的双底支持.(P32)