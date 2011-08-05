〔港报财经评论〕股民等运到,盼QE3打救--经济日报8月5日

股民等运到,盼QE3打救 /林瑞芬

若美国无意推行QE3,美股及港股大有可能反覆寻底.技术上,恒指较早前之反弹若被视为岛形底,周三裂口跌低後又为岛形顶,之前裂口上升之成交,明显没有周三裂口下跌有逾818亿港元那麽多,可见目前走势疲弱.昨日靠中移动(0941.HK)升2.26%,恒指才下跌108点.若非中移动上升,恒指与期指跌幅相若逾200点.国指已率先于周三失守自6月延伸下降轨及6月低位,恒指稳守同期升轨都好吃力,失守看来是迟早事.港股纵有超卖反弹,阻力已由22,800下移至22,400,此为IV-B的e浪之後,迟早会下破6月低位21,500支持,展IV-C机会愈来愈高,可能下试如早前估计的20,500甚至破一破20,000心理大关口.

全球无论股、汇、债市均动荡不安,继瑞士之後,日本政府亦出手干预汇市,目的是阻止瑞朗及日圆升值挫伤两国出口业,可见汇市也乱.美国债祸遗害陆续浮现,加上近月经济数据疲弱,市场憧憬推出QE3救经济,若然如此,结合美债上限提高,那美元肯定是泛滥,美元贬值,对其他国家币值通胀也会掀起波涛.俄罗斯央行最新公布,7月份通胀率为9.0%,6月份为9.4%.无怪乎俄罗斯总理普京义正词严地抨击”美国入不敷支,把自己的负担转嫁到全球经济头上,依靠美元的垄断地位过着寄生虫的生活.”看来美国的QE政策,引发的通胀问题,的确令不少国家尝到苦果.

美、欧债务问题残局待收拾,稍令投资者宽心的是中国出现硬着陆机会稍减,而CPI食品类环比可能有所微涨,但非食品类则持平或微跌.这是据7月PMI购进价格指数较上月小幅下降0.4%,季调後的购进价格指数已止住下滑趋势作揣测.一般,三个月移动平均PMI资料可以视作工业品出厂价格的领先指标,领先PPI大约3-6个月.从趋势来看,该指标在7月份继续下降,加强PPI在二季度见高点的预期,三季度非食品类则持平或微跌可期,通胀恶化恐慌亦稍减.(009)

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规划细则将出台,新兴产业股可吼 /余少文

中资股在短期超卖下或有反弹,惟主要国企的业绩期集中在8月下旬,加上中国内地部委下周公布7月经济数据,新华社又指下周会加息等,短期确实欠缺大市反弹催化剂,唯有展望8月底及9月,因为内银股业绩于月底公布,而七大战略新兴产业”十二五”规划细则可望在9月出台.

根据中国内地《经济参考报》报导,由国家发改委牵头的《战略性新兴产业发展十二五规划》总报告,以及面向七大战略性新兴产基业的七个《规划》正陆续上报国务院,9月开始对外公布,当中会将七大产业中的四个定位为支柱产业,馀下则定位为先导产业,并希望七大产业链引领中国在未来10年进入一个新的产业周期.七大战略新兴产业包括新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料及新能源汽车.早在中国去年下半年提出七大产业前,相关概念股已被炒作.大户则借消息公布而套利,不少概念股陆续调整,部分调整时间更长达10个月,如买入的海东青(2228.HK)、比亚迪(1211.HK)、东方电气(1072.HK)、中国中铁(0390.HK)、中国铁建(1186.HK)等.

随着中国将会公布细则,继续扶持七大产业,相信部分产业概念股有机会结束调整走势,最低限度可在未来一段时间炒作一番,或可成为大市催化剂之一.只是高端装备制造产业主要涉及高铁,而温州动车追撞事件或会煞停中国内地高铁发展,故吸引力相对降低,不如向其他六大产业埋手.六大产业中,新一代信息技术和新能源的概念股选择较多,《经济参考报》亦指出新一代信息技术”十二五”规划点出一条长长的产业链,包括新一代移动通讯、下一代互联网核心设备、平板电脑等,想起中移动母公司发展由中国主导的4G、联想集团(0992.HK)又推出平板电脑,尤其中移动又有回归A股概念,应该可以跑赢大市.新能源方面,风电相关股份受中国打压而一沉不起,只好留意太阳能板块和核电设备板块,前者见兴业太阳能(0750.HK)昨日异动,後者则有东气、哈尔滨动力(1133.HK)横行整固,相信规划细则出台时,可带动股价向上.(010)