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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 09:47 BJT

〔香港个股〕龙湖地产以逾30.5亿元人民币投得上海一幅商业用地

路透香港8月5日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)宣布,稍早在拍卖中投得上海一幅综合商用物业土地,总地价为30.54亿元人民币.

公司的声明称,通过旗下一家全资附属公司,以及另一间接拥有91.3%权益的附属公司作为买方,投得该土地.

该上海土地占于虹桥商务区核心区一期,总地盘面积为逾7.87万平方米,总建筑面积为逾29万平方米.

龙湖地产表示,将以公司内部资源拨付地价.该项目约49%拟开发成可出售物业,51%为自用物业.

龙湖地产周五早盘初段跌4.5%,报11.46港元;大盘恒生指数.HSI大挫4.87%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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