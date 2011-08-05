〔香港个股〕龙湖地产以逾30.5亿元人民币投得上海一幅商业用地

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月5日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)宣布,稍早在拍卖中投得上海一幅综合商用物业土地,总地价为30.54亿元人民币.
公司的声明称,通过旗下一家全资附属公司,以及另一间接拥有91.3%权益的附属公司作为买方,投得该土地.
该上海土地占于虹桥商务区核心区一期,总地盘面积为逾7.87万平方米,总建筑面积为逾29万平方米.
龙湖地产表示,将以公司内部资源拨付地价.该项目约49%拟开发成可出售物业,51%为自用物业.
龙湖地产周五早盘初段跌4.5%,报11.46港元;大盘恒生指数.HSI大挫4.87%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。