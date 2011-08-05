〔香港新股〕中国光大银行再度推迟价值高至60亿美元的香港H股IPO--IFR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月5日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,中国光大银行(601818.SS)取消原订下周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO).
IFR引述不具名消息人士透露有关消息.
报导称,光大银行6月底已因市况不佳而推迟了其上市,原计划下周再推行路演推介,并计划8月18日上市.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选