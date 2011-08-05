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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 10:33 BJT

〔香港新股〕中国光大银行再度推迟价值高至60亿美元的香港H股IPO--IFR

路透香港8月5日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,中国光大银行(601818.SS)取消原订下周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO).

IFR引述不具名消息人士透露有关消息.

报导称,光大银行6月底已因市况不佳而推迟了其上市,原计划下周再推行路演推介,并计划8月18日上市.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 林高丽

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