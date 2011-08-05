〔香港新股〕光大银行再度推迟高至60亿美元H股IPO,因市况动荡(更新版)

(新增细节及环球股市表现)

* 光大银行、中海绿舟押後香港IPO--IFR

* 亚洲股市跟随欧美大挫

* 年底前内地银行及保险公司在两地集资额料高至354亿美元

路透香港8月5日电---环球股市风雨飘摇,令中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)决定取消原订下周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO)

据汤森路透旗下IFR周五引述有份参与交易的不具名消息人士称,光大银行6月底已因市况不佳而推迟了其上市,原计划下周再推行路演推介,并计划8月18日上市.

然而,欧美股市周四因投资者忧虑环球经济前景而暴跌,道琼斯指数.DJI收跌4.31%,录得两年内最差单日表现.英、法、德股市跌幅亦达3.4-3.9%.

亚洲区股市周五亦全面失守.其中香港恒生指数.HSI最多曾跌4.9%;上海股市.SSEC早盘亦收挫1.88%,收窄稍早近3%的跌幅.

IFR报导称,光大银行的H股IPO集资额或降至25-30亿美元,上市计划可能会推迟至9月进行.该行此前已经为是次H股发行签定了12家基石投资者.

此外,报导还称,由于市况不稳,中国的集装箱租赁公司--中海绿舟控股也决定押後其价值15亿港元的IPO.

据汤森路透计算的数据,中国的银行及保险企业已计划于今年底前在中港两地发行股份集资高至354亿美元,以增强它们的资产负债表,及支持贷款增长.

中金、光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为光大银行H股IPO的联席全球协调人,并与法巴(BNPP.PA)、中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国证券任联席主承销商.(完)