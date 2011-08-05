〔香港热股〕和黄中期业绩逊预期,早盘大跌逾8%成跌幅第二大蓝筹

路透香港8月5日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK虽然交出一份历来最亮丽的中期业绩,但在环球股市哀鸿遍野下,加上3G及港口等核心业务表现较预期为弱,周五早盘收市大跌逾8%,为蓝筹股中跌幅第二大的股份.

里昂将和黄的投资评级调低至"跑输大市",目标价由111港元削至105港元;花旗则将和黄评级降至"持有",目标价由104港元降至94港元.

花旗指出,撇除长江基建(1038.HK)及赫斯基能源(HSE.TO)的贡献,和黄上半年来自3集团及港口业务的盈利贡献较该行此前预期为低,加上目前欠缺刺激该股的催化剂,因此降其评级及削目标价.

该行更预期,和黄此前强劲的股价表现,在公布中期业绩後将会出现逆转.

不过,另一投行瑞信则将和黄的目标价,由原来的111.5港元轻微调高至111.8港元,评级维持"跑赢大市".报告称,虽然和黄上半年的业绩反映出其3G业务或有波动,但相信3G业务逊于预期的表现,不会改变和黄盈利向上的走势.

和黄周四收盘後公布,得益于分拆港口业务上市的特殊收益入帐,加上3G业务持续改善,其中期净利大幅增逾六倍,创下历来半年业绩的新高,惟该业绩仍逊于市场预期.[ID:nCN1877865]

欧美及亚洲股市暴泻,因投资者忧虑环球经济前景.恒生指数.HSI蓝筹成份股全线下挫.和黄早盘最多曾跌8.7%,早盘收市仍跌8.41%.过去一个月,该股累计涨近6.3%.

香港恒生指数早盘收跌4.75%;上海股市.SSEC早盘亦收挫1.88%,收窄稍早近3%的跌幅. (完)

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