〔港股业绩〕英国保诚中期经营溢利升25%胜预期,受亚洲业务带动(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 中期经营溢利10.58亿英镑,优于市场预期
* 新业务利润按年升20%,溢利率升5个百分点至59%
* 中期股息增长20%至每股7.95便士
* 料录得持续、有盈利及产生现金的增长
记者 雷美珍
路透香港8月5日电---受亚洲亚市场快速增长带动,英国最大保险商--英国保诚(2378.HK)(PRU.L)上半年经营溢利按年上升25%,优于市场预期;公司并预期,下半年度将录得持续、有盈利及产生现金的增长.
该公司周五公告显示,根据国际财务报告准则,其今年首六个月经营溢利为10.58亿英镑,高于汤森路透预测的9.63亿英镑.
"保诚继续注重东南亚区内的快速增长及高盈利市场,去年的业务增长势头于今年上半年度延续,新业务利润上升17%."保诚执行总裁Tidjane Thiam在一份声明中称.期内,公司于印尼、新加坡、香港及马来西亚等主要市场均录得强劲双位数增长.
他并表示,公司持续向2013年的目标迈进,即将2009年的新业务及国际财务报告准则利润增加一倍.
由于业绩理想,保诚宣布派发中期股息每股7.95便士,增加20%.
保诚于上半年度的欧洲内含价值新业务利润为10.69亿英镑,上升20%;新业务溢利率亦由去年的54%升至59%.年度保费等值销售总额则为18.24亿英镑,上升10%.
业绩公布前,保诚在香港早盘跟随大市收低4.47%,报80.05港元.(完)
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--审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。