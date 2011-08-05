〔港股业绩〕英国保诚中期经营溢利升25%胜预期,受亚洲业务带动(更新版)

(新增细节)

* 中期经营溢利10.58亿英镑,优于市场预期

* 新业务利润按年升20%,溢利率升5个百分点至59%

* 中期股息增长20%至每股7.95便士

* 料录得持续、有盈利及产生现金的增长

记者 雷美珍

路透香港8月5日电---受亚洲亚市场快速增长带动,英国最大保险商--英国保诚(2378.HK)(PRU.L)上半年经营溢利按年上升25%,优于市场预期;公司并预期,下半年度将录得持续、有盈利及产生现金的增长.

该公司周五公告显示,根据国际财务报告准则,其今年首六个月经营溢利为10.58亿英镑,高于汤森路透预测的9.63亿英镑.

"保诚继续注重东南亚区内的快速增长及高盈利市场,去年的业务增长势头于今年上半年度延续,新业务利润上升17%."保诚执行总裁Tidjane Thiam在一份声明中称.期内,公司于印尼、新加坡、香港及马来西亚等主要市场均录得强劲双位数增长.

他并表示,公司持续向2013年的目标迈进,即将2009年的新业务及国际财务报告准则利润增加一倍.

由于业绩理想,保诚宣布派发中期股息每股7.95便士,增加20%.

保诚于上半年度的欧洲内含价值新业务利润为10.69亿英镑,上升20%;新业务溢利率亦由去年的54%升至59%.年度保费等值销售总额则为18.24亿英镑,上升10%.

业绩公布前,保诚在香港早盘跟随大市收低4.47%,报80.05港元.(完)

浏览保诚其他新闻,请点选[2378.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)