〔投行观点〕瑞信将中国财险投资评级升至"优于大市",指股价反应过度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月5日电---投行瑞信发布报告,将中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)的投资评级由"中性"上调至"优于大市",指近日股价下跌属市场反应过度.
此前内地传媒报导称,中国可能于9月公布商业车险产品费率市场化方案,并于明年初实施,令投资者担心此举会引发减价战,导致中国财险在过去两个交易日累计下跌15%.
瑞信的报告表示,相信包括中国财险在内的几家保险公司将符合独立定价的资格,因此认为市场反应过度,遂调升中国财险的投资评级,惟维持目标价15港元不变,即较现价有接近30%的上升空间.
中国财险午盘初段跌6.74%,报11.62港元;大市恒生指数.HSI则跌4.76%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。