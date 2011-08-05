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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 13:52 BJT

〔投行观点〕瑞信将中国财险投资评级升至"优于大市",指股价反应过度

路透香港8月5日电---投行瑞信发布报告,将中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)的投资评级由"中性"上调至"优于大市",指近日股价下跌属市场反应过度.

此前内地传媒报导称,中国可能于9月公布商业车险产品费率市场化方案,并于明年初实施,令投资者担心此举会引发减价战,导致中国财险在过去两个交易日累计下跌15%.

瑞信的报告表示,相信包括中国财险在内的几家保险公司将符合独立定价的资格,因此认为市场反应过度,遂调升中国财险的投资评级,惟维持目标价15港元不变,即较现价有接近30%的上升空间.

中国财险午盘初段跌6.74%,报11.62港元;大市恒生指数.HSI则跌4.76%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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